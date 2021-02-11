الصين تحجب بث شبكة قنوات «بي بي سي وورلد نيوز»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 07:37 مساء
مقر هيئة الإذاعة البريطانية (أرشيف: الإنترنت).

أعلنت الهيئة الناظمة للإعلام في الصين، الخميس، أنها قررت حجب بث «بي بي سي وورلد نيوز»، معتبرة أن محتوى قنواتها يشكل «انتهاكا جسيما» للتوجيهات المحددة للوسائل الإعلامية في البلاد.

وجاء في بيان أن الهيئة الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية اعتبرت أن تقارير «بي بي سي وورلد نيوز» حول الصين تشكّل «انتهاكا جسيما» للتوجيهات المحددة لوسائل الإعلام، بما في ذلك «متطلبات أن تكون الأخبار صادقة ومنصفة»، و«ألا تلحق ضررا بالمصالح القومية للصين»، بحسب «فرانس برس».

وتابع البيان أن «الهيئة الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية لا تسمح لـ بي بي سي بمواصلة البث في الصين، ولا توافق على طلبها السنوي الجديد للبث».

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