«فض الاشتباك» في جزء من الحدود المتنازع عليها بين الصين والهند

قافلة عسكرية هندية تسير في طريق سرينغار-ليه السريع، 29 يونيو 2020. (أ ف ب)

أعلنت الهند، الخميس، أنّها توصلت إلى اتفاق مع الصين للانسحاب من جزء من حدودهما المتنازع عليها في جبال الهملايا، في أكبر مسعى لتخفيف التوتر بين الجارتين النوويتين منذ الاشتباك الدامي في يونيو.

وآخر نزاع مفتوح بين البلدين كان حربا خاطفة وقعت العام 1962، وانتهت بهزيمة سريعة للجيش الهندي. ويتبادل البلدان التهم منذ فترة طويلة بالسعي لتجاوز حدودهما التي لم يتم ترسيمها رسميًا، في منطقة لاداخ الهندية، مقابل التبت، حسب وكالة «فرانس برس».

انطلقت المواجهة الأخيرة في مايو، عندما زعم مسؤولون هنود أن القوات الصينية تجاوزت خط الحدود في أجزاء من الجانب الشمالي من بحيرة بانغونغ تسو، وبعض وادي نهر جالوان المهم استراتيجيًا. وفي يونيو، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديًا وعدد غير معروف من عناصر القوات الصينية في اشتباك مسلح في منطقة لاداخ على الحدود في الهملايا. لم تكشف بكين عن عدد الضحايا التي تكبدتها قواتها.

وأرسلت الدولتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم فيما بعد عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى الحدود.

نص اتفاق «فض الاشتباك» بين الصين والهند

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن الاتفاق مع بكين لسحب القوات من منطقة بحيرة بانغونغ «ينص على أن يوقف الجانبان انتشارهما المتقدم بشكل تدريجي ومنسق ويمكن التحقق منه»، وأضاف أمام البرلمان: «الوضع سيعود بشكل جوهري إلى ما كان عليه قبل بدء المواجهة العام الماضي»، مؤكدًا «لم نقدم أي تنازلات».

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وتابع سينغ أن فض الاشتباك بدأ الأربعاء وسيتم اتخاذ «خطوات متبادلة ومتماثلة» بما في ذلك إزالة الهياكل التي تم بناؤها منذ أبريل ووقف موقت للأنشطة العسكرية، بما في ذلك الدوريات، على الجانب الشمالي من البحيرة.

وأضاف أن الاتفاق تم التوصل إليه في الجولة التاسعة من المحادثات العسكرية رفيعة المستوى منذ اشتباك يونيو، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي بعد «فض الاشتباك الكامل» في المنطقة.

«وضع متكافئ» بين الصين والهند

في بكين، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية ووتشيان، في تصريحات مقتضبة، الأربعاء، إن قوات الخطوط الأمامية من الجانبين «بدأت في فض الاشتباك بطريقة متزامنة ومخطط لها في 10 فبراير».

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد دي.إس.هودا، الذي ترأس القيادة الشمالية الهندية حتى العام 2016، لوكالة «فرانس برس» إن الاتفاقية كانت «بداية جيدة لعملية فض الاشتباك المنشودة»، كما تتماشى الصفقة مع مطالب نيودلهي «بالعودة إلى الوضع الراهن السابق».

وأضاف هودا: «أعتقد أن وقف الدوريات لفترة موقتة... أمر جيد. لن تساعد الاشتباكات بين الدوريات في تحسين الوضع. أعتقد أن الوضع الآن متكافئ في الجانبين».

تشترك الهند والصين في حدود طولها 3500 كيلومتر، مع وجود نزاعات في نقاط أخرى في لاداخ، بما في ذلك في أكساي تشين، وهو ممر استراتيجي يربط التبت بغرب الصين بجوار وادي غالوان، وفي ناكو لا في أقصى الشرق، الذي يربط ولاية سيكيم بالتبت. وبموجب قاعدة متبعة منذ وقت طويل لتفادي نشوب مواجهة عسكرية فعلية، لا يستخدم أي من الجيشين أسلحة نارية على طول الحدود التي لم تشهد رسميا أي طلقة نارية منذ 1975.