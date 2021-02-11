بايدن يبدي قلقه لرئيس الصين من الأوضاع في هونغ كونغ وشينجيانغ

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض، 27 يناير 2021، (ا ف ب)

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب لنظيره الصيني شي جينبينغ عن «قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان» في كلّ من هونغ كونغ وشينجيانغ، في أول محادثة هاتفية بين الرجلين منذ تسلّم بايدن مهامه في 20 يناير الماضي.

وقالت الرئاسة الأميركية إنّ بايدن قدّم لشي «تحياته وتمنياته الطيّبة» إلى الشعب الصيني لمناسبة احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

وأكد بايدن «مخاوفه العميقة بشأن الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان».

كما ناقش الرئيسان، وفق البيان، جائحة فيروس «كورونا المستجد»، و«التحدّيات المشتركة» المتمثّلة بالأمن الصحّي العالمي، والتغيّر المناخي.

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ويؤكّد خبراء أجانب أنّ أكثر من مليون شخص من الأويغور، المسلمين الذين يشكّلون الأقليّة العرقية الرئيسية في إقليم شينجيانغ، احتجزوا خلال السنوات الأخيرة في معسكرات «لإعادة التأهيل السياسي».

وفي هونغ كونغ صعّدت بكين من حملتها القمعية واعتقلت ناشطين مهمّين بعدما فرضت قانوناً جديداً للأمن القومي في أعقاب احتجاجات حاشدة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة، التي تعهّدت بكين في السابق احترام الحكم الذاتي الذي تتمتّع به.