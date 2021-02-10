بايدن يصف إفراج السعودية عن لجين الهذلول بـ«الأمر الصائب»

ثمّن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إفراج السعودية عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول بعد قضائها نحو ثلاث سنوات في السجن.

وقال: «كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحها من السجن هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به»، وفق «فرانس برس».