بايدن يصف إفراج السعودية عن لجين الهذلول بـ«الأمر الصائب»

ثمّن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إفراج السعودية عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول بعد قضائها نحو ثلاث سنوات في السجن.
وقال: «كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحها من السجن هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به»، وفق «فرانس برس».
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