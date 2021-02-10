عضو في بعثة منظمة الصحة إلى ووهان يشكك بالمعلومات الأميركية حول «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 08:24 صباحا
بعثة خبراء منظمة الصحة لدى وصولها إلى معهد ووهان للفيروسات، 3 فبراير 2021، (ا ف ب)

شكك خبير من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية للكشف عن منشأ فيروس «كورونا»، بموثوقية المعلومات الأميركية حول الوباء، وذلك إثر تعليقات من الخارجية الأميركية.

وكتب بيتر دازاك العضو في البعثة في تغريدة: «لا تثقوا كثيراً بالمعلومات الأميركية»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها ناطق باسم الخارجية، تجنب فيها تبني الاستنتاجات الأولى لخبراء المنظمة بعد جولتهم في ووهان، حسب وكالة «فرانس برس».

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 2.3 مليون شخص على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين أواخر 2019، بحسب حصيلة أعدّتها الوكالة الفرنسية الإثنين استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي الولايات المتحدة، أكثر البلاد تضررا من الجائحة، تتفشى نسخة متحورة، اكتشفت في المملكة المتحدة، بشكل سريع، حيث يتضاعف عدد الإصابات الجديدة كل عشرة أيام، ما يزيد الخشية من موجة وبائية قوية أخرى في البلاد، كما بيّنت دراسة.

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