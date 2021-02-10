الشيوخ الأميركي يقر في عملية تصويت دستورية محاكمة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 12:59 صباحا
مقر مجلس الشيوخ الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في ختام عملية تصويت جرت الثلاثاء دستورية المحاكمة التي استهلّها في اليوم نفسه لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب المتّهم بـ«التحريض على التمرّد».

وبأغلبية 56 سناتوراً مقابل 44 صوّت المجلس لمصلحة اعتبار المحاكمة دستورية وبالتالي المضيّ قدماً بإجراءات عزل الرئيس السابق حتى بعد أن انتهت ولايته وغادر البيت الأبيض وعاد مواطناً عادياً، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، اعتبر أحد محامي الدفاع عن ترامب الثلاثاء أن محاكمة الملياردير الجمهوري سوف «تمزّق البلاد». وقال ديفيد شون في مستهل محاكمة ترامب المتّهم بتحريض مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير إن «هذه المحاكمة سوف تمزّق البلاد». واعتبر أن المحاكمة «سياسية» وسوف تجعل الولايات المتحدة «أكثر انقساما» وستضعف كثيرا مكانتنا عالميا.
 

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