بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة الحكومة الإسرائيلية على الجولان المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 05:42 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)

امتنع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.

ومنح الرئيس السابق دونالد ترامب اعترافا أميركيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في العام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين. واحتلت إسرائيل الجولان من سورية في حرب العام 1967 وضمتها العام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا، بحسب «رويترز».

السيطرة على الجولان
وقال بلينكن لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية: «من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل... الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سورية، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال».

وأضاف أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشكل «تهديدا أمنيا كبيرا» لإسرائيل، وسبق أن قال مستشارون لبايدن إنه لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وأكد بلينكن أيضا التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأميركية في القدس، بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن السياسة الأميركية السابقة.

العلاقات مع الفلسطينيين
وكان ترامب يسير بخطى واسعة فيما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط مع أقرب حليف له في المنطقة، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال بايدن وفريقه إنهم سيعيدون العلاقات مع الفلسطينيين بعدما قطعها ترامب وسيستأنفون المساعدات ويرفضون الإجراءات الأحادية الجانب مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

وأثار عدم تحدث بايدن مع نتانياهو حتى الآن في إطار مكالماته مع زعماء أجانب الدهشة في إسرائيل وأيضا لدى خبراء الشرق الأوسط. فقد تحدث إليه كل من أوباما وترامب في غضون أيام من تولي المنصب. وبسؤاله عن سبب عدم تحدث بايدن مع نتانياهو، قال بلينكن: «أنا متأكد من أنه سيكون لديهما فرصة للتحدث في المستقبل القريب».

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