اليونان ودولة الاحتلال الإسرائيلي توقعان اتفاقية للتنقل بينهما وفق هذا الشرط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 02:11 مساء
نتانياهو مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.8 فبراير 2021 . (أ ف ب)

وقّعت اليونان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، اتفاقية سياحية تتيح لسكانهما الذين تلقوا لقاحًا مضادًّا لـ«كوفيد-19» السفر بينهما من دون قيود، ما أن تستأنف الرحلات الجوية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الاتفاقية «ستمنحنا القدرة على إعطاء السياح الإسرائيليين فرصة تمضية عطلهم في اليونان من دون أي قيود»، وأوضح ميتسوتاكيس أن الاتفاقية تدخل حيّز التنفيذ ما أن يجري «تلقيح نسبة كبيرة من السكان» وعندما ترفع القيود المفروضة على السفر، وتابع قائلاً: «آمل أن أرحب بالسياح الإسرائيليين في أقرب وقت ممكن في اليونان».

ومنذ أواسط ديسمبر من العام الماضي وإلى حد الآن لقّحت إسرائيل 3.5 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم الإجمالي تسعة ملايين نسمة. وتلقى مليونان من بين هؤلاء جرعتين لقاحيتين، في إطار حملة تلقيح اعتبرت على نطاق واسع الأعلى معدلًا نسبة لعدد السكان.

أما اليونان فقد لقّحت أقل من 360 ألفًا من سكان البلاد البالغ عددهم الإجمالي 11 مليونًا منذ نهاية الأسبوع الماضي، وأعادت الجمعة تشديد القيود بعدما خفّفتها في فترة عيد الميلاد، في إطار إغلاق تام لا يزال ساريًا في ظل تسارع في وتيرة الإصابات شهدته البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وقال نتانياهو إنه بحث مع ميتسوتاكيس ترتيبات «الجواز الأخضر وهو شهادة تلقيح تتيح للسياح الإسرائيليين زيارة اليونان من دون الخضوع لحجر أو أي قيود أخرى».

ودعت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين التي وقعت الاتفاقية مع نظيرها اليوناني، السياح اليونانيين لزيارة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: «أود اغتنام هذه الفرصة لتشجيع الشعب اليوناني والجميع على جعل إسرائيل وجهتكم لمرحلة ما بعد كوفيد-19».

والأحد بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي تخفيف القيود المفروضة في إطار إغلاق تام هو الثالث الذي تشهده البلاد منذ ديسمبر، لكنها لم ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية التي تبقى معلّقة حتى العشرين من فبراير.

وسجّلت دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو 696 ألف إصابة بكوفيد-19 و5171 وفاة ناجمة عنه، والزيارة هي الثانية لميتسوتاكيس منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتأتي في خضم تعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات في مجالات السياحة والدفاع والطاقة.

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