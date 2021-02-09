أفغانستان: مقتل 4 موظفين حكوميين بهجوم مسلح في كابل

عناصر أمن أفغانية في أحد شوارع كابل. 2 فبراير 2021(أ ف ب)

قتل أربعة موظفين حكوميين على أيدي مسلحين الثلاثاء في العاصمة الأفغانية كابل وأصيب شخص في هجوم منفصل باعتداء بقنبلة على سيارة تابعة لإحدى الوزارات، كما أفاد مصدر في الشرطة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم شرطة كابل، فردوس فارامارز، للصحافيين إن «مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل موظفين في وزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية كانوا في طريقهم إلى العمل في ولاية مجاورة».

وأضاف أن «أربعة موظفين في الوزارة قتلوا في هذا الهجوم الذي وقع في وسط كابل» وأن الشرطة تبحث عن المهاجمين، موضحًا: أن «شخصا أصيب أيضا في هجوم بقنبلة في كابول استهدف سيارة تابعة لوزارة الخارجية».

وهزّت ثلاثة تفجيرات يوم الاثنين العاصمة وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، ومنذ أشهر، تتعرض كابل لهجمات شبه يومية تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة، ما دفع أعضاء المجتمع المدني إلى الاختباء أو الفرار خارج البلاد.

ورغم إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات التي نشرت حالة من الخوف والفوضى في البلاد، فإن كابل وواشنطن تلقيان باللوم فيها على حركة «طالبان»، وعمليات الهجوم هذه تجرى بالتزامن مع محادثات سلام انطلقت منذ سبتمبر في الدوحة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب مستمرة منذ عقدين.

وتحاول كابل تأمين اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار لكن «طالبان» رفضت حتى الآن تقديم أي تنازلات، ودفع تصاعد العنف في كابل والكثير من الولايات الأفغانية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان مراجعة للاتفاق الموقع في فبراير 2020 في الدوحة مع طالبان والذي ينص على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بحلول مايو، واتهمت واشنطن المتمردين بعدم الحد من العنف ولا قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة خلافا لما نص عليه الاتفاق.