بوريل: موسكو «ترفض الحوار» وعلى الاتحاد الأوروبي «أن يأخذ العبر» من ذلك

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، (أرشيفية: آكي)

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل العائد من زيارة لموسكو، السبت، عن قلقه الكبير لرفض السلطات الروسية البدء بحوار «بناء أكثر» مع الاتحاد، داعيًا القادة الأوروبيين إلى «أخذ العبر من ذلك»، الأمر الذي يؤدي إلى فرض عقوبات.

وكتب بوريل، عبر «تويتر» لدى عودته من العاصمة الروسية، أن «السلطات الروسية لم تشأ انتهاز الفرصة لإقامة حوار بناء أكثر مع الاتحاد الأوروبي. هذا أمر مؤسف وعلينا أن نأخذ العبر منه. يعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر المراحل المقبلة، ونعم، قد تشمل هذه المراحل عقوبات»، وفق «فرانس برس».