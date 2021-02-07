إحباط «محاولة انقلاب» في هايتي

أحبطت السلطات في هايتي، الأحد «محاولة انقلاب» استهدفت الرئيس جوفينيل موييز المشكوك في شرعيته، وفق ما أعلن وزير العدل روكفيلر فانسان.

وأشار رئيس الوزراء جوزف جوت إلى ضلوع شخصين في هذه المحاولة هما قاض في محكمة التمييز ومسؤولة في الشرطة الوطنية في هايتي، وفق «فرانس برس».

وهايتي إحدى بلدان البحر الكاريبي، كانت مستعمرة إسبانية حتى احتلتها فرنسا في سنة 1626، واعترفت إسبانيا بهذا الاحتلال سنة 1679. تُعد هايتي أقدم جمهورية من أصل أفريقي في العالم، وثانية الدول المستقلة في نصف الكرة الغربي، إذ أنها تتمتع بالاستقلال، منذ العام 1804.