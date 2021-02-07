بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع في مجمع الأساقفة

كرادلة في ختام مجمع الأمازون في 27 أكتوبر 2019، كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان. (فرانس برس)

عين البابا فرانسيس امرأة في منصب وكيل مجمع الأساقفة، مع حقها في التصويت في هيئة تدرس مسائل العقيدة الرئيسية، مخالفا بذلك التقليد المسيحي.



وكانت الفرنسية ناتالي بيكار، التي عينت مع وكيل آخر هو الاسباني لويس مارين دي سان مارتان أمس السبت في سينودس الأساقفة، تعمل مستشارة منذ العام 2019، حسب وكالة «فرانس برس».