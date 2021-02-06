تشيلي تلقّح أكثر من 550 ألف شخص ضد «كوفيد-19» خلال 3 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 10:44 مساء
ممرضة تعطي لقاح كورونافاك لرجل مسنّ في مركز تطبيع في سانتياغو في تشيلي. (أ ف ب)

أعطت تشيلي حتى السبت اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لـ556 ألف شخص، بعد ثلاثة أيام من إطلاق حملتها الكبيرة للتطعيم التي تستهدف أولاً المسنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وكانت الحكومة والبلديات وضعت اعتبارا من الأربعاء في الخدمة ملاعب ومراكز رياضية إضافة إلى مراكز الرعاية الحكومية في كل أنحاء البلاد، لتحقيق هدف تطعيم خمسة ملايين شخص بحلول نهاية مارس و15 مليونا في يوليو من أصل 18 مليون نسمة في البلاد، وفق «فرانس برس».

العاملون في القطاع الصحي
وسبق أن بدأت تشيلي بتطعيم العاملين في القطاع الصحي في ديسمبر بعد أن تلقت شحنة أولى تتضمن 154 ألف جرعة من لقاح «فايزر/بايونتيك». وشهدت حملة التلقيح المجانية بدءا من الأربعاء، انضمام عدد كبير من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما، إذ إنهم أول من تلقى دعوات للتلقيح في الأسبوع الأول من الحملة.

وأوضح وزير الصحة إنريكي باريس أن يوم الجمعة وحده شهد تطعيم 112619 شخصا تتجاوز أعمارهم 85 عاما. وقال: «بذلوا جهدا للخروج من منازلهم، بفرح واقتناع كبير بأن (اللقاح) سيعطي بصيص أمل لمستقبلهم».

وبدأت تشيلي هذا الأسبوع حقن أولى الجرعات من لقاح «كورونافاك» الذي طوّره مختبر «سينوفاك» الصيني ويُتوقع أن تتلقى عشرة ملايين جرعة منه. وأبرمت البلاد اتفاقات تشمل نحو 36 مليون جرعة في المجمل مع مختبرات «فايزر» و«سينوفا» و«جونسون أند جونسون» و«أسترازينيكا».

لقاح «سبوتنيك-في» الروسي
ولم تستبعد السلطات التشيلية اللجوء في وقت لاحق إلى لقاح «سبوتنيك-في» الروسي. ولم يتمّ إبرام أي اتفاق حتى الآن مع شركة «موديرنا». وتسجّل تشيلي نحو أربعة آلاف إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» يوميا. ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت البلاد أكثر من 740 ألف إصابة و18808 وفيات.

ومُنح لقاح «كورونافاك» المستخدم في البرازيل وتركيا، السبت موافقة «مشروطة» من الهيئة الصينية الناظمة للأدوية التي باتت تسمح باستخدامه لعامة السكان في الصين.

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