مؤسسات حقوقية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا في يناير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 08:43 مساء
فلسطيني مصاب خلال تظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم السبت إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر يناير 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا وثماني نساء.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس في تقرير: «عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر يناير 2021 نحو (4500) أسير»، وفق «رويترز».

أسيرات
وأوضح التقرير أن بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية «(37) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (450) معتقلا». وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.

وقالت المؤسسات في تقريرها: «شهد العام المنصرم، وبداية العام الحالي ارتفاعا في أوامر الاعتقال الإداري، التي طالت النساء والأطفال وكبار السن، آخرهم الطفل الأسير والمريض أمل نخلة (17 عاما) المعتقل إداريا لمدة ستة أشهر».

اعتقال الأفراد إداريا
وجاء في التقرير «تستمر سلطات الاحتلال في اعتقال الأفراد إداريا بذريعة ملف سري لا يمكن الإفصاح عنه، منتهكين حق المعتقل في معرفة التهم الموجهة ضده، ومنتهكين بذلك الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة». ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على التقرير.

ويتناول التقرير أوضاع بعض المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية. كما قال إن هناك 355 معتقلا فلسطينيا أصيبوا بفيروس «كورونا» منذ تفشي الوباء في مارس العام الماضي.

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