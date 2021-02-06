الأمم المتحدة تجدد تعيين الملياردير مايكل بلومبورغ مبعوثا أمميا خاصا للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 05:52 مساء
الأمم المتحدة تجدد تعيين الملياردير مايكل بلومبورغ مبعوثاً أممياً خاصاً للمناخ

عُيّن الملياردير مايكل بلومبورغ الذي كان مرشحا للرئاسة الأميركية العام 2020، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للتغيّر المناخي، وفق ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية في بيان.

وسبق أن عُيّن رجل الأعمال البالغ 78 عاما الذي شغل منصب رئيس بلدية نيويورك بين 2002 و2013، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للمدن والتغيّر المناخي العام 2014، وجاء في البيان أن «بلومبرغ سيدعم عمل الأمين العام في مجال تنمية وتعزيز التحالفات بين الحكومات والشركات والمدن والهيئات المالية للالتزام (بمستوى كاربون) صفر قبل العام 2050، وفقا لاتفاقية باريس» حول المناخ.

ويرأس بلومبرغ أيضا مجلس إدارة مجموعة «سي 40» حول المناخ، وهي شبكة تضمّ رؤساء بلديات 97 مدينة كبيرة في العالم تبذل جهوداً كبيرة للترويج لمراعاة البيئة والطاقات المتجددة على المستوى المحلي.

وبلومبرغ الذي يحتل المرتبة 14 بين أصحاب الثروات عالميا بحسب مجلة «فوربز»، ترشح في نوفمبر 2019 للانتخابات التمهيدية الديمقراطية للانتخابات الرئاسية العام 2020. لكن رغم استثماره مئات ملايين الدولارات في حملته، اضطر إلى الانسحاب في مارس 2020 بعد أن سجّل نتائج مخيبة للآمال، وأعلن آنذاك دعمه جو بايدن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها
ليبيا
السويد ترسل قوات خاصة إلى مالي
دولى
أغنية «رغم الظروف» تحية من أيمن الهوني للأطقم الطبية
ثقافة وفن
الصين تقر استخدام ثاني لقاح جرى تطويره محليا ضد «كوفيد-19»
دولى
زيدان بعد تعافيه: لن أرحل وأطالب الصحافة بالاحترام فقد كنت مثل الأسد في القفص
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تتجه رسميا إلى إنهاء تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»
دولى
السفارة الفرنسية مستعدة لدعم السلطة التنفيذية الليبية الموحدة الجديدة في مهمتها ...
ليبيا
السعودية تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا مع السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
عقيلة صالح: تكوين سلطة تنفيذية جديدة انتصار للشعب الليبي
ليبيا
وليامز: حفتر عبر لي شخصيًّا عن دعمه ملتقى جنيف.. وممثلوه قبلوا النتائج
ليبيا
وليامز: حكومة الوفاق الحالية أصبحت «حكومة تسيير أعمال»
ليبيا
وليامز: على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من ألمانيا.. نافذة نور لمصابين بالعمى