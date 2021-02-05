بوريل يعتبر لقاح «سبوتنيك في» الروسي «بشرى سارة للبشرية»

حافظات لنفل لقاح «سبوتنيك في» الروسي (الإنترنت).

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «سبوتنيك-في» هو «بشرى سارة للبشرية»، في وقت أعلن نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تعتزم التعاون في هذا المجال مع خصومها في الغرب.

وأعرب بوريل عن أمله في أن «تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص» اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأشار لافروف من جهته إلى أنه يجري «اتصالات» مع واشنطن «لرؤية ما إذا كان ممكنا العمل معا» في هذا المجال، مضيفا أن دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي أبدت «اهتمامها لإنتاج اللقاح على أراضيها».