«كونغرس» يعاقب نائبة مؤيدة لـ«ترامب» تؤمن بـ«نظريات المؤامرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 08:21 صباحا
مبنى «كونغرس» في واشنطن في 16 يناير 2021. (فرانس برس)

طرد مجلس النواب الأميركي «كونغرس»، نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات «مؤيّدة لنظريات المؤامرة»، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمرّ أسابيع، وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

ووافق المجلس بأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 على طرد مارجوري تايلور غرين النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حدّ بعيد «ميزان القوى الحزبية في المجلس»، حسب وكالة «فرانس برس».

وانضمّ 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديموقراطية في إدانة هذه النائبة التي تؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة «كيو أنون» اليمينية المتطرفة، وتردّد مزاعم ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديموقراطيين سرقوا الفوز منه.

وصوّت النواب على طرد غرين (46 عاماً)، رّغم أنّها ألقت على مسامعهم قبيل التصويت خطاباً كان أشبه بفعل ندامة، إذ أكّدت فيه أنّها لم تعد تؤمن بنظريات المؤامرة، وأعربت عن أسفها لما بدر منها.

وفي خطابها الذي ألقته وقد وضعت على وجهها كمامة كتب عليها «حرية التعبير» قالت غرين: «لقد آمنتُ بأشياء لم تكن صحيحة (...) وأنا آسفة على ذلك»، مؤكّدة أنّها «توقفت عن الإيمان» بنظريات المؤامرة قبل ترشّحها إلى الانتخابات النيابية التي جرت في الرابع من نوفمبر بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية. وأضافت: «كانت تلك تصريحات من الماضي (...) لا تمثّل قيمي»، متّهمة وسائل الإعلام بأنّ «ذنبها لا يقلّ عن ذنب كيو آنون لأنّها تقدّم حقائق وأكاذيب تقسّمنا».

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