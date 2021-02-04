بايدن يدعو لـ«إنهاء» الحرب في اليمن.. ويعلن وقف الدعم لـ«التحالف»

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. 8 يناير 2021. (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إلى «إنهاء» الحرب في اليمن، معلنا وضع حد لـ«الدعم» ولـ«مبيعات الأسلحة» الأميركية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد.



وقال في خطاب في مقر وزارة الخارجية، هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، «نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وشدد على أن «هذه الحرب يجب أن تنتهي». وأضاف «تأكيداً على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة».

كما تعهد الرئيس الأميركي بمواجهة ما وصفه بـ«استبداد» الصين وروسيا، مشددًا على رغبته تغيير نهج سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب حيال موسكو. قال يجب أن «تكون موجودة في مواجهة تقدم الاستبداد، خصوصاً الطموحات المتزايدة للصين، ورغبة روسيا في إضعاف ديمقراطيتنا»، وفق وكالة «فرانس برس».