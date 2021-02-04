بايدن: الولايات المتحدة ستستقبل 125 ألف مهاجر سنوياً مقابل 15 ألفاً حالياً

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 10:17 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع سلسلة أوامر تنفيذية، 20 يناير 2021، (ا ف ب)

 أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، نيته مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً بثماني مرات، مقارنةً بالقيود التي فرضها دونالد ترامب في نهاية عهده.

وتماشياً مع وعود حملته الانتخابية، حدد الرئيس الجديد بـ125 ألفاً عدد المهاجرين الذين يمكن قبولهم في إطار برنامج إعادة التوطين، مقابل 15 ألفاً في السنة المالية الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

أعلن الرئيس الأميركي، أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن، «عودة» الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترامب. 

وقال في كلمة قبيل خطاب مخصص للسياسة الخارجية «أميركا عادت. الدبلوماسية عادت»، متعهداً مرة جديدة بـ«إعادة بناء تحالفاتنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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