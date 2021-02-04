«خيانة ذات بُعد تاريخي».. ترامب مطلوب للشهادة في إطار محاكمته

الرئيس الأسبق دونالد ترامب لدى صعوده على متن مروحية مارين وان في البيت الأبيض. (أ ف ب)

طلب فريق الادعاء الديمقراطي، الخميس، من الرئيس السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.

وقال رئيس فريق الادعاء، جيمي راسكين، في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير: «أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير 2021».

والثلاثاء، اعتبر المدعون الديمقراطيون في محاكمة دونالد ترامب في نص مرافعتهم أن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونغرس في السادس من يناير يشكل «خيانة ذات بعد تاريخي».

وقال المدعون إن «الرئيس حرض حشدا عنيفا على مهاجمة (مبنى) الكابيتول» و«عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي»، طالبين «إدانته» في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير.