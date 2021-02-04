ماكرون يعتزم «بذل كل ما بوسعه» للمساعدة في إرساء حوار بين واشنطن وطهران

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه يعتزم «بذل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة أميركية» لإرساء حوار مع طهران حول الملف النووي.



وقال في كلمة أمام المجلس الأطلسي للأبحاث: «سأبذل ما بوسعي لدعم أي مبادرة أميركية لإطلاق حوار جديد سيكون شاقا، وسأحاول أن أكون ميسراً لهذا الحوار»، وفق وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء، أعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترى أن من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران القاضي بتدخل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال برايس إن إدارة الرئيس جو بايدن «ستتشاور مع حلفائنا وشركائنا والكونغرس قبل أن نصل إلى مرحلة نجري فيها مشاورات مباشرة مع الإيرانيين ونقدم شكلا من الاقتراح»، مكررا الدعوات التي وجهتها واشنطن لإيران لاحترام مضمون الاتفاق الموقع في 2015.