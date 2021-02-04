واشنطن تفكر في فرض «عقوبات هادفة» ضد جيش بورما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 08:31 مساء
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في مؤتمر بولاية ديلاوير، 10 نوفمبر 2020، (أ ف ب).

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس فرض «عقوبات هادفة» ضد الجيش البورمي بعد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.

وأضاف جاك سوليفان للصحفيين «ندرس فرض عقوبات هادفة ضد أفراد وكيانات يسيطر عليها الجيش»، وفق «فرانس برس».

العلاقات الروسية -  الأميركية
وعلى صعيد العلاقات الأميركية - الروسية، قال سوليفان إن «الولايات المتحدة ستتخذ قرارات لمساءلة روسيا حول أنشطتها المزعزعة الاستقرار».

وأوضح: «نعتقد أن جعل روسيا تدفع ثمن عواقب أفعالها سيكون له تأثير على سلوكها في المستقبل»، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لن يمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «القيام بكل ما لا نحب»، بحسب تعبيره.

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