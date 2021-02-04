غوتيريس يأمل في اجتماع رباعي الوساطة في الشرق الأوسط خلال أسابيع

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. (أ ف ب)

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، عن أمله في أن يعود رباعي الوساطة في الشرق الأوسط للاجتماع مجددا خلال «الأسابيع القليلة» المقبلة مع وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض.

ولم يجتمع الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، منذ سبتمبر 2018 على ما يبدو. وقال غوتيريس خلال مقابلة بثتها جريدة «واشنطن بوست» ونقلتها وكالة «رويترز»: «الحقيقة أنه لم يكن أمامنا من سبيل لأي شكل من مفاوضات السلام. كان الإسرائيليون والفلسطينيون لا يتحدثون معًا».

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وقال القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن تدعم حل الدولتين بين «إسرائيل والفلسطينيين وستلغي عدة قرارات اتخذتها إدارة دونالد ترامب».

وقال غوتيريس: «هناك إرادة قوية لدى الإدارة الأميركية الجديدة للعب دور إيجابي في تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سلام حقيقية»، وأضاف: «أعتقد أنه سيكون من الممكن الآن عقد اجتماع للجنة الرباعية... أتمنى حدوث هذا خلال الأسابيع القليلة القادمة».