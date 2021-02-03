أستراليا: حرائق غابات تلتهم 71 منزلا غرب البلاد

رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات قرب بيرث. 2 فبراير 2021.(أ ف ب)

أتت حرائق غابات خرجت عن السيطرة في بيرث رابع مدن أستراليا، على 71 منزلا على ما أعلنت السلطات الأربعاء التي طلبت من السكان عدم التزام إجراءات الإغلاق ومغادرة المناطق المهددة، وطالت النيران مساحات شاسعة من الأراضي في مرتفعات بيرث وكانت تتجه نحو مناطق مأهولة بعدد أكبر من السكان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأصيب ستة إطفائيين بجروح طفيفة بينهم شخص قال مسؤولون إنه أصيب بحروق وواصل العمل على إخماد النيران. لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة حتى الآن.

وقال مسؤول الإطفاء في غرب أستراليا دارين كليم: «فقدان الناس لمنازلهم، أمر مؤلم فعلا. نحن نتعاطف معهم»، وصدرت عدة تحذيرات وسط توقعات بتدهور الوضع في وقت لاحق الأربعاء بسبب سرعة الرياح، وتأتي الحرائق فيما يلزم السكان إغلاقا إثر رصد بؤرة لفيروس «كورونا». وتشمل إجراءات الإغلاق التي فرضت الأحد نحو مليوني شخص في بيرث ومحيطها.

وقال رئيس وزراء غرب أستراليا مارك ماكغوان: «هذا وضع لم نشهده مثيله سابقا»، مضيفًا: «إغلاق عام وحرائق غابات مستعرة، إنه أمر مخيف وسيشكل اختبارا لنا جميعا»، و«ما لا نريده هو تردد لدى السكان حول ما إذا يجب أن يغادروا منازلهم حين نطلب منهم ذلك، وبالتالي فإن أوامر الإخلاء تطغى على كل متطلبات الحجر».

ولم تسجل إصابات جديدة بـ«كوفيد-19» منذ بدء الإغلاق، وفيما تقترب النيران من مناطق مأهولة، دعا كليم السكان المحليين إلى التحرك بسرعة ومغادرة منازلهم رغم القيود السارية بسبب انتشار الوباء.

وفر مئات الأشخاص من المنطقة منذ بدء الحرائق الإثنين، ويمضي كثيرون الليل في مراكز إجلاء، ويغطي دخان الحرائق بيرث على بعد 30 كيلومترا غرب موقع الحريق الذي كان يبلغ محيطه الثلاثاء 75 كيلومترا وأتى حتى الآن على نحو عشرة آلاف هكتار من الأراضي.

ويتوقع أن تبلغ الحرارة 35 درجة مئوية الأربعاء قبل وصول إعصار استوائي متوقع ما قد يتسبب بأمطار وانخفاض درجات الحرارة، ويكافح النيران أكثر من 200 إطفائي بدعم من طائرات رش المياه، وكان أكثر من 3.5 مليون هكتار من الأراضي احترق في غرب أستراليا خلال الحرائق المدمرة عامي 2019-2020 بسبب التغير المناخي لكن هذه الولاية لم تسجل خسائر في الممتلكات والأرواح.