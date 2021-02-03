بعثة منظمة الصحة تزور معهد الفيروسات في ووهان ضمن التحقيق حول منشأ «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 08:26 صباحا
بعثة خبراء منظمة الصحة الدى وصولها إلى معهد ووهان للفيروسات، 3 فبراير 2021، (ا ف ب)

وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح اليوم الأربعاء إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس «كورونا» في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

ويحتوي المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة «كورونا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر الفيروس، مؤكّداً أنّ الصين تسبّبت بانتشاره، إما عمدا أو خطأ، وأغرقت العالم تاليا في الجائحة، في اتّهام نفته بكين.

اقرأ أيضا: خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون سوق ووهان أول بؤرة لكورونا في الصين

وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك للصحفيين لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل المعهد إنّ البعثة المكوّنة من عشرة باحثين «تتوقّع نهارا مثمرا للغاية وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تُطرح».

وظهر فيروس «كورونا» للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر 2019. ويشكّ العديد من المحلّلين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أيّ أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
معيتيق يعرض أمام ملتقى الحوار رؤية قائمة على 4 مرتكزات للحكومة الجديدة
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي
ليبيا
بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية
ليبيا
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية من عصير الخضراوات