بعثة منظمة الصحة تزور معهد الفيروسات في ووهان ضمن التحقيق حول منشأ «كورونا»

بعثة خبراء منظمة الصحة الدى وصولها إلى معهد ووهان للفيروسات، 3 فبراير 2021، (ا ف ب)

وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح اليوم الأربعاء إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس «كورونا» في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

ويحتوي المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة «كورونا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر الفيروس، مؤكّداً أنّ الصين تسبّبت بانتشاره، إما عمدا أو خطأ، وأغرقت العالم تاليا في الجائحة، في اتّهام نفته بكين.

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وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك للصحفيين لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل المعهد إنّ البعثة المكوّنة من عشرة باحثين «تتوقّع نهارا مثمرا للغاية وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تُطرح».

وظهر فيروس «كورونا» للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر 2019. ويشكّ العديد من المحلّلين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أيّ أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.