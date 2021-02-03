حصيلة وفيات «كورونا» في أميركا اللاتينية تتجاوز 600 ألف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 12:34 صباحا
عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل بتاريخ 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

حصدت جائحة كوفيد-19 في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 600 ألف شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته وكالة «فرانس برس» الثلاثاء استناداً إلى بيانات رسمية.

وبلغ عدد الوفيات المسجّلة رسمياً في دول المنطقة الـ34 ما مجموعه 601,256 وفاة (من أصل 19,057,391 إصابة مسجّلة)، لتكون بذلك ثاني منطقة أكثر تضرّراً من الجائحة في العالم خلف أوروبا (747,887 وفاة) وأمام الولايات المتّحدة وكندا (646,204 وفاة) وآسيا (241,391 وفاة).

وأحصت البرازيل والمكسيك لوحدهما أكثر من نصف الوفيات المسجّلة في المنطقة بأسرها، إذ بلغ عدد ضحايا الفيروس في البرازيل 226,309 شخصاً وفي المكسيك 159,100 شخصاً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
معيتيق يعرض أمام ملتقى الحوار رؤية قائمة على 4 مرتكزات للحكومة الجديدة
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي
ليبيا
بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية
ليبيا
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية من عصير الخضراوات