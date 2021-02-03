حصيلة وفيات «كورونا» في أميركا اللاتينية تتجاوز 600 ألف

عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل بتاريخ 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

حصدت جائحة كوفيد-19 في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 600 ألف شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته وكالة «فرانس برس» الثلاثاء استناداً إلى بيانات رسمية.

وبلغ عدد الوفيات المسجّلة رسمياً في دول المنطقة الـ34 ما مجموعه 601,256 وفاة (من أصل 19,057,391 إصابة مسجّلة)، لتكون بذلك ثاني منطقة أكثر تضرّراً من الجائحة في العالم خلف أوروبا (747,887 وفاة) وأمام الولايات المتّحدة وكندا (646,204 وفاة) وآسيا (241,391 وفاة).

وأحصت البرازيل والمكسيك لوحدهما أكثر من نصف الوفيات المسجّلة في المنطقة بأسرها، إذ بلغ عدد ضحايا الفيروس في البرازيل 226,309 شخصاً وفي المكسيك 159,100 شخصاً.