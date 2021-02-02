طهران تطلب من الأوروبيين التوسط لدى واشنطن «لإنقاذ الاتفاق النووي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 08:19 صباحا
وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال اجتماع حكومي في طهران، 28 أكتوبر 2020، (ا ف ب)

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاتحاد الأوروبي إلى التوسط بين بلاده والولايات المتحدة «لإنقاذ الاتفاق النووي»، الذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء في تصريحات أدلى بها ظريف لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية أنه «يمكن أن تكون هناك آلية إما لعودة متزامنة للبلدين إلى الاتفاق النووي، وإما تنسيق ما يمكن القيام به»، حسب وكالة «فرانس برس».

واقترح ظريف أن يحدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «التدابير التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة، وتلك التي يجب أن تتخذها إيران».

ويرمي الاتفاق الذي أبرم في فيينا بين طهران والدول الكبرى «الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة» وبوساطة من الاتحاد الأوروبي، إلى منع إيران من حيازة قنبلة ذرية، ويفرض قيوداً صارمة على برنامجها النووي ويحصر طابعه بالمدني والسلمي، في المقابل، رفع المجتمع الدولي كل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

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لكنّ ترامب اعتبر أن الاتفاق غير كاف على الصعيد النووي، ولا يتصدى للبرنامج الصاروخي البالستي الإيراني وغيره من الأنشطة الإيرانية «المزعزعة» الاستقرار في الشرق الأوسط، وقرر سحب بلاده من الاتفاق في العام 2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران ثم شددها.

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