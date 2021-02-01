جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في بورما الثلاثاء

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا صباح الثلاثاء لمناقشة الوضع في بورما، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس والذي وافق عليه الأعضاء الاثنين.
وأورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقا ويعقد عبر تقنية الفيديو، وفق «فرانس برس».
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