بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 01:47 مساء
البريطاني توم مور الذي جمع الملايين لموظفي خدمة الصحة الوطنية. (أ ف ب)

أفادت عائلة البريطاني توم مور البالغ 100 عام، والذي حقق شهرة واسعة بعد جمعه الملايين لصالح العاملين الصحيين الذين يكافحون فيروس كورونا، بأنه أُدخل الأحد إلى المستشفى بعد مضاعفات ناتجة من إصابته بـ«كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد

وتمكن مور من جمع ملايين الجنيهات من التبرعات فقط من خلال التجول في حديقته، ثم حقق إنجازا آخر عندما أصبح أول معمر يتصدر قوائم أكثر الأغاني انتشارا في بريطانيا عندما سجل أغنية «لن تمشي وحدك أبدا» بصوته.

وقالت ابنته، هانا إنغرام مور، على «تويتر» خلال «الأسابيع القليلة الماضية كان يُعالج من التهاب رئوي، وفي الأسبوع الماضي أصيب بكوفيد-19»، مضيفه: «كان برفقتنا في المنزل اليوم عندما احتاج إلى مساعدة إضافية للتنفس»، مشيرة إلى أنه «يعالج في جناح عادي وليس في قسم العناية المركزة»، حيث أدخل مور إلى مستشفى في بدفورد في وسط بريطانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن عائلته قولها إنه لم يتلق اللقاح بعد بسبب الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه، وجمع مور، الذي خدم ضمن الجيش البريطاني في الهند خلال الحرب العالمية الثانية، نحو 33 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار) لصالح موظفي الخدمة الصحية الوطنية «ان اتش اس» الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا.

وجاء جزء من التبرعات بعد إعلانه أنه سيلف حديقته سيرا بمساعدة عكاز لمئة مرة قبل عيد ميلاده المئة في 30 أبريل 2020، وحينها تم منحه رتبه كولونيل فخرية، بعدها سجل «لن تمشي وحدك»، وهي أغنية أميركية تعد بمثابة نشيد لنادي ليفربول، فاحتلت المراتب الأولى في لوائح الأغاني الأكثر انتشارا في بريطانيا.

والأحد خصص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة لمور قال فيها «لقد ألهمت الأمة بأجمعها، ونحن جميعا نتمنى لك شفاءً تاما».

ومور، الذي يعرف باسم «الكابتن توم»، حصل على لقب سير من الملكة إليزابيث في يوليو ليصبح مصدر إلهام في دولة هي الأكثر تضررا في أوروبا من حيث عدد الوفيات بـ«كوفيد-19»، الذي بلغ أكثر من 106 آلاف حالة.

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