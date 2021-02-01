ترامب يوكل محاميين جديدين للدفاع عنه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 11:18 صباحا
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله التي من المقرر أن تنطلق في 9 فبراير الجاري، ويأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن خمسة من محاميه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال ترامب في بيان إن «محاميي الدفاع الموقرين ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع»، ويعمل كاستور خصوصاً في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ«محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفيدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى»، وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب الدفاعي ويرى كلا الرجلين أن «العزل غير دستوري»، كما أورد البيان.

ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديمقراطي إلى البيت الأبيض، بدلاً عن التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة «CNN» الأميركية.

ويفترض أن تنطلق محاكمة ترامب بتهمة «التحريض على التمرد» على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 يناير المنصرم، في التاسع من فبراير الجاري.

لكن يرجح ألا تتحقق غالبية 67 صوتاً (أي الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن خمسة سيناتورات جمهوريين فقط مستعدون للانضمام إلى 50 سيناتوراً ديمقراطيا لتأييد جواز الشروع بالمحاكمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«انقلاب» في بورما.. الجيش يعتقل «الزعيمة» ويعلن حالة الطوارئ
دولى
تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بمدينة طرابلس شمال لبنان
عربى
مباحثات جزائرية مع روسيا لإنتاج لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
عربى
«مالية الموقتة»: صرف الزيادة المقررة في المرتبات مرتبط بإقرار الميزانية والقرار ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس ...
ليبيا
«سبوتنيك»: أميركا تستعد لنقل نظام «بانتسير- سي1» الروسي من ليبيا إلى أوهايو
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»