ترامب يوكل محاميين جديدين للدفاع عنه

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله التي من المقرر أن تنطلق في 9 فبراير الجاري، ويأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن خمسة من محاميه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال ترامب في بيان إن «محاميي الدفاع الموقرين ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع»، ويعمل كاستور خصوصاً في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ«محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفيدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى»، وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب الدفاعي ويرى كلا الرجلين أن «العزل غير دستوري»، كما أورد البيان.

ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديمقراطي إلى البيت الأبيض، بدلاً عن التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة «CNN» الأميركية.

ويفترض أن تنطلق محاكمة ترامب بتهمة «التحريض على التمرد» على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 يناير المنصرم، في التاسع من فبراير الجاري.

لكن يرجح ألا تتحقق غالبية 67 صوتاً (أي الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن خمسة سيناتورات جمهوريين فقط مستعدون للانضمام إلى 50 سيناتوراً ديمقراطيا لتأييد جواز الشروع بالمحاكمة.