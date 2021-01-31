بعد دعوات دولية.. الحكومة الإسرائيلية ترسل خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لـ«كورونا» لفلسطين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 03:59 مساء
فنية في مختبر تجري فحوص كورونا في غزة. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، موافقة الدولة العبرية على إرسال خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» إلى السلطة الفلسطينية لتطعيم الكوادر الطبية لديها، وذلك بعد دعوات دولية لإسرائيل لضمان حصول الفلسطينيين على اللقاح.

وأكد الناطق باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لوكالة «فرانس برس» الخطوة. وقال: «أؤكد أننا سنرسل خمسة آلاف لقاح للطواقم الطبية لدى السلطة الفلسطينية»، وفق «فرانس برس».

حملة تطعيمات
وبدأت إسرائيل في 19 ديسمبر حملة تطعيمات طموحة تعتبر الأوسع والأسرع في العالم. وتلقى أكثر من ثلاثة ملايين من سكان إسرائيل، البالغ تعدادهم نحو تسعة ملايين نسمة، أول جرعة من الجرعتين المطلوبتين من لقاح «فايزر». وفي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، لم يحصل الفلسطينيون البالغ تعدادهم نحو 2.8 مليون نسمة، بعد على اللقاح ضد الفيروس.

وأحصت الضفة الغربية، حتى ظهر الأحد، نحو 108 آلاف إصابة بالفيروس، و1307 وفيات. في حين سجلت في قطاع غزة أكثر من 51 ألف إصابة و522 وفاة.   وقالت السلطة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية إنها لم تطلب من إسرائيل مباشرة المساعدة في الحصول على اللقاحات ضد الفيروس.

اللقاح الروسي
وأعلنت السلطة ذاتها الشهر الجاري، توقيعها أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس «كورونا» بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل 70% من السكان. ولم تتلقَ السلطة الفلسطينية إلى الآن أي لقاح، وأملت أن تتسلم الشحنة الأولى بداية فبراير، بفضل آلية كوفاكس الدولية لمساعدة الدول الأكثر فقرًا.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية دعت في بيان «المجتمع الدولي إلى أن يحث إسرائيل، كقوة محتلة، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير اللقاحات». ولجأت خمس منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعة، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين ومعتبرة أن هذا الأمر «واجب قانوني وأخلاقي».

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