محتجون يعطلون العمل بمركز للتطعيم ضد«كورونا» في لوس أنجليس الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 03:17 مساء
محتجون يعطلون العمل بمركز للتطعيم ضد«كورونا» في لوس أنجليس الأميركية, 31 يناير 2021. (الإنترنت)

عطل محتجون لفترة وجيزة، العمل في مركز للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في ملعب «دودجر ستاديوم» في مدينة لوس أنجليس، أحد أكبر مراكز التلقيح في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية السبت.

وظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص متجمعين أمام مدخل المركز، وهم يرفعون لافتات تطالب بإنهاء عمليات الإغلاق ويروجون لنظريات مؤامرة مناهضة للتلقيح.

وكتب ميكيل جوليت، أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تغريدة، على «تويتر»: «يبدو أن هناك نحو  ثلاثين متظاهرًا فقط، وسبب إغلاق المنشأة بأكملها ليس واضحًا».

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية، عن إدارة الإطفاء، أن المسؤولين أغلقوا الموقع لمدة ساعة تقريبًا، على الرغم من أن قسم شرطة لوس أنجليس أصر لاحقًا على أن الموقع لم يتم إغلاقه، وأنه سيتم توزيع جميع اللقاحات.

ويشكل الحادث أحدث تحدٍّ لتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم.

وأصيب أكثر من 26 مليون شخص بالفيروس، توفي منهم 439 ألفًا في البلاد منذ بداية الوباء، حسب أرقام نشرتها جامعة «جونز هوبكنز»، السبت.

وتعهد الرئيس جو بايدن بتطعيم مئة مليون شخص في الأيام المئة الأولى من ولايته. وكانت حملة التطعيم هذه بدأت ببطء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقوم منطقة لوس أنجليس، التي شهدت ارتفاعًا في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في الشتاء، حاليًا بتلقيح العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا. وحتى أفراد تلك المجموعات يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على مواعيد للحصول على لقاح نظرًا لقلة عدد الجرعات المتوفرة من لقاحي «فايزر/ بيونتك» و«موديرنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام تاريخية تتحطم عبر القمة السلبية بين يونايتد وآرسنال
رياضة عالمية
«حرس المنشآت النفطية» يناقش مع «مالية الوفاق» حل أزمة مرتبات منتسبي الجهاز في ...
ليبيا
ميلان يوقف صفعاته وسط ترنح إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
إصابة نائب في الكونغرس الأميركي بـ«كورونا» رغم تلقيه جرعتين من لقاح «فايزر»
دولى
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
صندوق روسي: تونس تسجل لقاح «سبوتنيك في» لمدة عام
دولى
ألمانيا تقرر عدم منح أولوية تلقي لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن بعد التشكيك في ...
دولى
الجزائر تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح «سبوتنيك في» الروسي
عربى
بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)