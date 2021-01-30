ألمانيا تقرر عدم منح أولوية تلقي لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن بعد التشكيك في فعاليته

مسنة تتلقى اللقاح المضاد لكورونا في ألمانيا. (الإنترنت)

أعلن وزير الصحة الألماني، السبت، أن حكومته لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا لتلقي لقاح «أسترازينيكا» ضد فيروس «كورونا»، وذلك طبقًا لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

وقال ينس شبان أثناء محادثة مع عاملين في مجال الرعاية الصحية، «سيتعين علينا الآن مراجعة ترتيب التلقيح» بسبب «القيود العمرية على لقاح أسترازينيكا»، وفق «فرانس برس».

لقاح « أسترازينيكا » لدى كبار السن

وبعد تقديم مشورة أولية الخميس، أوصت هيئة اللقاحات الألمانية، الجمعة، بعدم التصريح لهذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا. ويشير الخبراء إلى «الافتقار لبيانات كافية للبت في فعالية» لقاح «أسترازينيكا» لدى كبار السن.

واتخذوا وجهة تعارض وجهة وكالة الأدوية الأوروبية التي وافقت، الجمعة، على استخدامه في الاتحاد الأوروبي لمَن تتجاوز أعمارهم 18 عامَا، من دون تحديد سقف عمري. وأكد وزير الصحة الألماني التوجه نحو «تطبيق» قرار الخبراء الألمان. وأضاف أن لقاح المختبر البريطاني يمكن استخدامه كأولوية لتحصين الشباب، خصوصًا «مقدمي الرعاية الصحية».

تأخر المختبر البريطاني

ويرتقب أن تمنح السلطات الألمانية المختصة الترخيص الرسمي مطلع الأسبوع المقبل. وهذا اللقاح الذي طورته «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد» يعد ثالث لقاح ضد «كورونا» تتيح وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، بعد لقاحي «فايزر/بايونتيك» في 21 ديسمبر و«موديرنا» في 6 يناير.

وصدرت رخصة استخدامه أوروبيًّا في خضم الجدل حول تأخر المختبر البريطاني في تسليم شحنات لدول التكتل الأوروبي. ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اجتماع الإثنين بين السلطات والمصنعين حول هذه المسألة.

ورغم التأخير، أكد ينس شبان، السبت، أنه ما زال يتوقع تسلم «خمسة ملايين جرعة إضافية بحلول 22 فبراير»، في عدد يشمل جرعات اللقاحات الثلاثة. وذكر معهد روبرت كوخ الصحي أنه حتى الجمعة، تلقت نسبة 2.2% من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة على الأقل، ما يعني 1855457 شخصًا.