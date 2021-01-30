الجيش البورمي يتعهد الالتزام بالدستور بعد تصاعد المخاوف من حصول انقلاب

عناصر تابعة للجيش البورمي. (الإنترنت)

تعهد الجيش البورمي السبت الالتزام بدستور البلاد، في تراجع على ما يبدو عن تهديد سابق بإبطاله لمح إليه قائد الجيش، ما أثار مخاوف دولية من حصول انقلاب.

وأشار الجيش لأسابيع إلى وجود تجاوزات واسعة النطاق في الانتخابات التي نظمت في نوفمبر، وحققت فيها «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم، فوزا ساحقا. وتصاعد التوتر الثلاثاء إثر رفض متحدث باسم الجيش استبعاد إمكانية تنفيذ انقلاب، وفق «فرانس برس».

إبطال الدستور

وتزايدت المخاوف الأربعاء بعدما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ -الشخصية الأكثر نفوذا في بورما- إن إبطال الدستور الذي أقر العام 2008 قد يكون «ضروريا» في ظل ظروف معيّنة.

وخلفت تصريحاته التي ترجمت إلى الإنجليزية ونشرتها جريدة يديرها الجيش، صدمة في الديمقراطية الناشئة بعد عقد فقط على انتهاء الحكم العسكري الذي امتد 49 عاما. وأصدر الجيش بيانا السبت اعتبر فيه أنه أسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.

وجاء في البيان أن «منظمات ووسائل إعلام أخرى أساءت تأويل خطاب قائد الجيش... من دون احترام النص الكامل للخطاب». وأضاف أن الجيش «ملتزم بالدستور النافذ (...) وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه».

وألغي دستور البلاد آخر مرة العام 1988، عندما أعاد الجيش الإمساك بالحكم إثر انتفاضة شعبية. وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

وقاد الخلاف إلى تدخل أعلى سلطة روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان بارزون في المجمع الرسمي للديانة بيانا مساء الجمعة دعوا فيه إلى إجراء مفاوضات «عوض السجالات الحادة».

انتقال شاق إلى الديمقراطية

يتحدث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في نوفمبر، ويريد التحقيق في الأمر وقد طالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.

ولاقت مطالبته تأييدا من أنصار الجيش الذين تجمع مئات منهم السبت أمام معبد شويداغون الشهير قرب رانغون، للتنديد بمفوضية الانتخابات.

وانضم إليهم رهبان قوميون متشددون حملوا لافتات ترفض «التدخل من دول أجنبية». وفي الأثناء، شهدت بعض الأحياء في يانغون رفع الأعلام الحمراء المميزة للرابطة الوطنية للديمقراطية على النوافذ كما زينت واجهات المتاجر، في دعم واضح لحكومة أونغ سان سو تشي.

ونفت المفوضية الخميس مزاعم التزوير، وأكدت أن الاقتراع كان حرا ونزيها وذا مصداقية، لكنها أقرت بوجود «ثغرة» في قوائم الناخبين.

قلق دولي

أصدرت السفارة الأميركية، إلى جانب 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي بيانًا الجمعة حث الجيش على «الالتزام بالمعايير الديموقراطية».

وجاء في البيان: «نتطلع إلى التئام البرلمان سلميا في الأول من فبراير، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين». وأضاف: «نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديمقراطي في بورما».

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن «قلقه البالغ» حيال التطورات الأخيرة في بورما، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان. وحض «جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز والتحلي بحس المسؤولية والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)».

ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حضت أحزاب أصغر الجيش والرابطة الوطنية للديمقراطية على حل الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.