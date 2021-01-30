دبي تبدأ الأحد التطعيم بلقاح «سينوفارم» المضاد لـ«كوفيد-19»

إماراتي يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد في دبي في 24 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت حكومة دبي السبت أن الإمارة ستطرح لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لمرض «كوفيد-19» للجمهور اعتبارا من الأحد، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى مستويات قياسية في مركز السياحة والأعمال بالشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن حملة التطعيم ستشمل «كل المواطنين، والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة وحاملي إقامة دبي من القوائم المسجلة مسبقا»، وفق «رويترز».

تعليق العمليات الجراحية

وعلقت دبي الأسبوع الماضي العمليات الجراحية غير الضرورية في المستشفيات لمدة شهر والحفلات الموسيقية في المطاعم إلى أجل غير مسمى، بعد أن ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» في الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوياتها في يناير الجاري.

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وسجلت السلطات يوم السبت 3647 إصابة جديدة و12 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات والوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» إلى 300661 و674 على التوالي. وعلى النقيض من العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي طرحت لقاح «سينوفارم» للجمهور منذ ديسمبر، بدأت دبي المرحلة الأولى من حملة التطعيم باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا «فايزر» و«بيونتيك».

قيود فيروس « كورونا »

ورفعت دبي إلى حد كبير قيود فيروس «كورونا» باستثناء وضع الكمامات في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي. وشهدت المدينة تدفقا للسائحين خلال ذروة موسم الشتاء، إذ يعتمد اقتصادها المثقل بالديون بدرجة كبيرة على السياحة والترفيه.

وتأمل الإمارات التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة أن يؤدي التطعيم المكثف إلى كبح العدوى مع إبقاء اقتصادها مفتوحا. وقالت الحكومة يوم السبت إنه جرى تلقي 107561 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي الجرعات الموزعة حتى الآن إلى ثلاثة ملايين و114162 جرعة، بمعدل 31.49 جرعة لكل 100 فرد.