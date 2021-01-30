مقتل 8 عناصر أمن أفغان في هجوم لـ«طالبان»

عناصر أمن أفغان في كابل.20 ديسمبر 2020.(أ ف ب)

استهدف انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة تابعة للجيش الأفغاني في شرق البلاد السبت، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر أمن على الأقل في الهجوم الذي تبنّته حركة «طالبان» الإسلامية المتطرفة، ووقع الهجوم قبل الفجر في ولاية ننغرهار، حيث أعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن عدة هجمات دامية استهدفت قوات حكومية.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من إعلان البنتاغون أن حركة «طالبان» لا تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها في الاتفاق الموقع مع واشنطن في الدوحة العام الماضي، بما في ذلك خفض منسوب العنف وقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولقيت العناصر الثمانية حتفهم عندما استهدف المهاجم القاعدة باستخدام عربة هامفي، بحسب بيان لحاكم ننغرهار، وأكّد نائب رئيس مجلس ولاية ننغرهار، أجمل عمر، وقوع الهجوم لكنه أشار إلى أن 15 جنديا قتلوا وأصيب خمسة بجروح.

من جانبه أكد الناطق باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد أن الحركة «نفّذت الهجوم»، بينما ذكر مكتب حاكم الولاية أن قوات الأمن صادرت مركبة أخرى مفخخة قرب مدينة جلال أباد، عاصمة ننغرهار، وعلى صعيد منفصل، انفجرت عبوتان ناسفتان في كابل السبت لكن دون التسبب بسقوط ضحايا، بحسب الشرطة.

وارتفع منسوب العنف في أنحاء أفغانستان في وقت تعقد الحكومة محادثات سلام مع «طالبان» بدأت في سبتمبر الماضي، وفشلت المحادثات في تحقيق أي اختراق كبير حتى الآن.

واتّهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حركة «طالبان» بعدم خفض منسوب العنف على الرغم من الاتفاق الذي وقعته مع واشنطن، ونص الاتفاق على وقف «طالبان» هجماتها ضد القوات الأميركية وخفض منسوب العنف إلى حد كبير وتحقيق تقدم في المفاوضات مع حكومة كابل.

في المقابل، تعهّدت الولايات المتحدة بخفض عدد جنودها في البلاد وسحب قواتها بالكامل بحلول مايو 2021، لكن البنتاغون قال الخميس إن «طالبان لا تفي بالتزاماتها بخفض منسوب العنف والتخلي عن علاقاتها بالقاعدة».

يذكر أن إدارة بايدن تراجع حاليا الاتفاق الذي وقّعته إدارة دونالد ترامب مع المتمردين في العاصمة القطرية في فبراير 2020.