الرئيس المكسيكي يؤكد «تخطيه المرحلة الحرجة» بعد إصابته بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 11:37 صباحا
الرئيس المكسيكي في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي. (أ ف ب)

نشر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقطع فيديو الجمعة أكّد فيه أنّه «تجاوز المرحلة الحرجة» بعد إصابته بـ«كوفيد-19»، حيث كان آخر ظهور رسمي للرئيس يوم الإثنين عندما نشرت الرئاسة صورتين له يتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس المكسيكي في التسجيل الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي «ما زلت أعاني أعراض كوفيد لكنّ الأطباء أخبروني أنّ المرحلة الحرجة مرّت بالفعل، الآن أظهر أمامكم حتى لا تكون هناك شائعات أنا بخير، رغم أنه لا يزال يتعيّن عليّ أن اواصل فترة الراحة».  

وأضاف الرئيس لوبيز لوبرادور بـ«الطبع لقد كنت اعمل، كنت مطلعا بشكل جيد على كل الشؤون العامة» خصوصا ما يتعلق بالجائحة»، كان الرئيس المكسيكي البالغ السابعة والستين اعلن الأحد أنّ نتيجة الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد-19، مشيرا إلى أنّ «أعراضه خفيفة وأنّه سيبقى متفائلاً».

وأعلن الرئيس المكسيكي في هذا الفيديو أنّ من المتوقع «وصول ستة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى المكسيك في فبراير»، وأضاف الشعبوي اليساري الذي نادرا ما يضع كمامة في الأماكن العامة، والذي واصل معظم أنشطته خلال الجائحة «كما هو الحال دائما، أنا متفائل»، وعانى الرئيس المكسيكي مشاكل في القلب عولج منها في مستشفى خاص عام 2013. كما أنه يعاني ارتفاعا في ضغط الدم.

وأصيب زعماء آخرون أصيبوا أيضا بـ«كوفيد-19» بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرؤساء الأميركي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو والفرنسي إيمانويل ماكرون.

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