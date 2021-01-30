ماكرون: لقاح أسترازينيكا «غير فعّال تقريبا» لمن يتجاوزون 65 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 10:45 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (فرانس برس)

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا المستجد غير فعّال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

وقال ماكرون إن «المعلومات قليلة للغاية» عن اللقاح الذي طورته الشركة (البريطانية - السويدية) بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، وقال للصحافيين «نعتقد اليوم أنه غير فعّال تقريبا بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق 65 عاما».

وأضاف: «ما يمكنني قوله لكم اليوم رسميا هو أن النتائج الأولية لدينا غير مشجعة بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عاما (وما فوق) في ما يتعلق بأسترازينيكا».

كما انتقد ماكرون استراتيجية بريطانيا في التطعيم القائمة على إطالة المدة بين أول وثاني جرعة بهدف تحصين أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وأخّر مسؤولو الصحة في بريطانيا الجرعات الثانية لمدة تصل إلى 12 أسبوعا في مسعى لتسريع عملية إطلاق اللقاحات.

وقال ماكرون «الهدف ليس منح أكبر عدد ممكن من الناس الجرعة الأولى»، مضيفًا: «عندما تقول جميع هيئات الصحة والجهات المصنّعة أنه عليك التطعيم بجرعتين لا تتجاوز المدة بينهما 28 يوما ليكون اللقاح فعالا، كما هو الحال مع (فايزر- بايونتيك)، وتكون هناك دول تقوم استراتيجيتها في اللقاحات على توفير جرعة واحدة فقط، فلا أعتقد أن الأمر جدي تماما».

وتابع قائلاً: «يقول العلماء إننا نسرّع عملية تحوّر الفيروس عندما نعطي جرعة واحدة نكذب على الناس عندما نقول جرى تلقيحكم بعد إعطائهم الجرعة الأولى فقط».

وفاقم النقاش بشأن الفئة العمرية الصحيحة التي يمكن للقاح «أسترازينيكا» أن يكون فعالا بالنسبة إليها الجدل بشأن العقار، ونشرت المفوضية الأوروبية الجمعة نسخة منقّحة من عقدها مع الشركة، على أمل إثبات أن «أسترازينيكا» أخلت بالتزاماتها في ما يتعلق بإيصال اللقاحات.

وأثارت «أسترازينيكا» غضب الاتحاد الأوروبي بعدما حذّرت من أنها لن تتمكن من إيصال أكثر من جزء من الجرعات التي كان التكتل ينتظرها فور إقرار اللقاح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيئ
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
تلف مرشح الهواء يسبب هذه المشاكل
سيارات
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
«الصراعات» تهوي بنصيب الفرد من عائدات النفط الليبي إلى 128 دولارًا خلال 2020
ليبيا
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن