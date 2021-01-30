مطار الخميني: طائرة تركية تغير مسارها إلى باكو بسبب سوء الظروف الجوية

طائرة تركية. (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن مطار الإمام الخميني، السبت، القول إن طائرة تركية قد غيرت مسارها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الظروف الجوية في العاصمة الإيرانية.

وجاء في بيان مكتب العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني: «قام طيار الطائرة التركية بتغيير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية، وعند استقرار الأحوال الجوية في العاصمة الإيرانية ستعود الطائرة إلى طهران»، حسب «سبوتنيك».

ونفى المساعد الأمني لعمدة طهران، حميد رضا جودرزي،، في وقت سابق، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في غرب طهران قائلا إنه «أمر غير صحيح». وأعلن جودرزي أن صوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران كان ناتجا عن عطل في أحد أنظمة الصوت.

وقال«فيما يتعلق بصوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران، كان هذا الصوت ناتج عن عطل في أحد أنظمة الصوت (الإنذار) بأحد المراكز القريبة من مدينة ازمايش في العاصمة طهران، والذي انقطع بعد بضع دقائق».

وفي وقت سابق، أفادت مواقع إخبارية إيرانية غير رسمية، بأن صافرات الإنذار دوت لفترة في غرب العاصمة الإيرانية طهران.