مطار الخميني: طائرة تركية تغير مسارها إلى باكو بسبب سوء الظروف الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 01:27 صباحا
طائرة تركية. (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن مطار الإمام الخميني، السبت، القول إن طائرة تركية قد غيرت مسارها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الظروف الجوية في العاصمة الإيرانية.

وجاء في بيان مكتب العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني: «قام طيار الطائرة التركية بتغيير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية، وعند استقرار الأحوال الجوية في العاصمة الإيرانية ستعود الطائرة إلى طهران»، حسب «سبوتنيك».

ونفى المساعد الأمني لعمدة طهران، حميد رضا جودرزي،، في وقت سابق، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في غرب طهران قائلا إنه «أمر غير صحيح». وأعلن جودرزي أن صوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران كان ناتجا عن عطل في أحد أنظمة الصوت.

وقال«فيما يتعلق بصوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران، كان هذا الصوت ناتج عن عطل في أحد أنظمة الصوت (الإنذار) بأحد المراكز القريبة من مدينة ازمايش في العاصمة طهران، والذي انقطع بعد بضع دقائق».

وفي وقت سابق، أفادت مواقع إخبارية إيرانية غير رسمية، بأن صافرات الإنذار دوت لفترة في غرب العاصمة الإيرانية طهران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيئ
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
تلف مرشح الهواء يسبب هذه المشاكل
سيارات
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
«الصراعات» تهوي بنصيب الفرد من عائدات النفط الليبي إلى 128 دولارًا خلال 2020
ليبيا
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن