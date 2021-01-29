فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية

الرئيس الفرنسي يلقي كلمة خلال قمة «وان بلانيت» للتنوع الحيوي في قصر الإليزيه بباريس، 11 يناير 2021 (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الجمعة إغلاق بلاده لحدودها بدءاً من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «ما لم يكن هناك مسوّغا قاهر»، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.



وقال كاستيكس في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه «سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 ص الأحد»، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أعلن كاستيكس الذي أكد وجود «فرصة لتجنب إغلاق» شامل جديد، غلق مراكز التسوق الرئيسية وتعزيز آليات مراقبة الامتثال لحظر التجول القائم، في تصريحات أدلى بها من قصر الإليزيه في ختام جلسة لمجلس الدفاع.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنّ اختبارا سلبياً للكشف عن فيروس كورونا سيكون مطلوباً من أي شخص يعتزم دخول فرنسا آتياً من دولة في الاتحاد الأوروبي «باستثناء العمّال العابرين للحدود». وهذا الإجراء المعمول به منذ الأحد الماضي على صعيد النقل البحري والجوي، سيشمل النقل البري. وأضاف في كلمة متلفزة مقتضبة أنّ «جميع الرحلات من وإلى أقاليم ما وراء البحار ستخضع أيضاً إلى (وجوب) تقديم مسوّغ قاهر بدءاً من الأحد المقبل».



وقال إنّ مراكز التسوّق المخصصة للبضائع غير الغذائية والتي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع، «أي التي تسهم في أكبر قدر من الاختلاط»، ستغلق بدورها اعتبارا من الأحد. وأعلن كاستيكس أنّه «ستتم تعبئة الشرطة والدرك لضبط عدم احترام حظر التجول وتنظيم الحفلات غير المشروعة وفتح مطاعم بشكل غير قانوني»، مشيراً إلى أنه «سيتم تطبيق تعليمات حازمة بحق» المخالفين.

ورأى أنّ الوضع «مقلق» حتى لو أنّه مضبوط «بشكل افضل» في فرنسا مقارنة بـ«العديد من جيراننا». وسجّلت فرنسا الجمعة أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى مستوى مرتفع للحالات التي تستوجب الدخول إلى المشافي وغرف العناية المركزة.