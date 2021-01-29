قرار مرتقب للاتحاد الأوروبي بشأن لقاح «أسترازينيكا» وسط مخاوف من عدم ترخيصه لكبار السن

رجل يضع كمامة ودرعًا واقيًا في محظة قطار في ميكسيكو، 28 يناير 2021. (أ ف ب)

تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية، الجمعة، قرارها بشأن ترخيص اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجدّ»، الذي طوّرته شركة «أسترازينيكا» في وقت تنتقد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تأخرها في عمليات التسليم، بينما أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح بعدم إعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عامًا.

ومن المقرر أن تعقد الوكالة الأوروبية للأدوية ومقرها أمستردام، مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت عند الساعة 14.00 ت غ. ويأتي هذا القرار على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بالمرض، وتزايد القلق في أوروبا بعد أن أوصت لجنة التلقيح الألمانية بإعطاء لقاح «أسترازينيكا» فقط للأشخاص ما دون الـ65 عامًا.

وفي 12 يناير، طلب مختبر «أسترازينيكا» البريطاني رسميًا ترخيص لقاحه في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك في آيسلندا وليختنشتاين والنرويج. وكتبت اللجنة الألمانية للتلقيح، الخميس، في وثيقة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أن «لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19 موصى به حاليًا فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا».

وأشارت الوثيقة إلى أن «المعطيات المتوافرة حاليا غير كافية لتقييم فعالية اللقاحات» للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عامًا. وردت شركة «أسترازينيكا» على لسان الناطق باسمها الذي أكد أن «أحدث التحاليل (...) تؤكد فعالية اللقاح لدى مجموعة تتجاوز أعمار أفرادها الـ65 عامًا».

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وفي حال حصل هذا اللقاح على الترخيص، فسيكون الثالث الذي يحصل على الضوء الأخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاحي «فايزر- بايونتيك» في 21 ديسمبر، و«موديرنا» في 6 يناير.

خلاف بين «أسترازينيكا» ودول الاتحاد الأوروبي

وتثير مجموعة «أسترازينيكا» السويدية- البريطانية غضب قادة الاتحاد الأوروبي منذ بضعة أيام، بسبب إعلان تأخر عمليات تسليم اللقاحات، حيث أعلنت المجموعة، الأسبوع الماضي، تراجعًا في إنتاج أحد مصانعها في أوروبا سيؤدي إلى تسليم الاتحاد الأوروبي «ربع» الجرعات المتفق عليها خلال الربع الأول من العام.

لكنّ بروكسل التي طلبت مسبقا ما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، غير مقتنعة بتبريرات المختبر وتعتبرها «غير مرضية»، وطلبت تفتيش مصنع تابع للمختبر في بلجيكا. وقال ناطق باسم الوكالة الفدرالية البلجيكية للأدوية والمنتجات الصحية لـ«فرانس برس» مساء الخميس، إن التفتيش جرى وأنه تم حجز «بعض الوثائق والبيانات»، وهي «قيد الفحص».

وفي حال اقتصر التطعيم بهذا اللقاح على مَن تقلّ أعمارهم عن 65 عامًا، فإن ذلك سيجبر معظم الحكومات الأوروبية على إعادة النظر في استراتيجيتها التي تركّز على منح الأولوية في التطعيم للمسنين. وتشكو الدول الأوروبية بطء إنتاج اللقاحات التي طُوّرت في وقت قياسي. مع ذلك، تستعمل 70% من الجرعات المنتجة حاليا في الدول الغنية (أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج).