الاتحاد الأوروبي: لا علاقة للقاح «فايزر» بحالات وفاة سُجّلت في أوساط أشخاص تلقوه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 11:11 صباحا
لقاح بايونتيك وفايزر. (الإنترنت)

أكدت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن «لا علاقة» بين لقاح «فايزر- بايونتيك» وحالات الوفاة التي سجّلت في أوساط أشخاص تلقوه، وأنه «لا يتسبب بآثار جانبية جديدة»، وذلك بناء على أول البيانات المرتبطة بإطلاقه.

وقالت الوكالة إنها اطلعت على الوفيات التي سجّلت بما فيها تلك التي حصلت في أوساط عدد من المسنين و«خلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بتلقي كوميرناتي (لقاح فايزر) ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء إعلان الوكالة، التي تتخذ من أمستردام مقرًا، بعدما أفادت تقارير أن العشرات، وخصوصًا من المسنين توفوا في النرويج وغيرها من الدول الأوروبية عقب تلقيهم أول جرعة من اللقاح.

وفي أول تحديث بشأن السلامة منذ بدأ الاتحاد الأوروبي حملة التطعيم في ديسمبر، أفادت الوكالة أن البيانات بالمجمل «متوافقة مع الملف التعريفي المعروف بشأن سلامة اللقاح ولم يتم تحديد أي آثار جانبية جديدة».

وأضافت أن التقارير بشأن حدوث حالات تحسس شديد في بعض الأحيان لا تتجاوز ما تم التوصل إليه حتى الآن بشأن «هذا الأثر الجانبي المعروف أساسًا»، وأشرت إلى أن «فوائد كوميرناتي في منع كوفيد-19 تواصل التفوق على أي مخاطر، ولا توجد أي تغييرات موصى بها في ما يتعلّق باستخدام اللقاح».

وأقرّت الهيئة الأوروبية حتى الآن لقاحين هما «فايزر- بايونتيك» و«موديرنا»، ومن المتوقع أن تصدر قراراها بشأن لقاح «أسترازينيكا» في وقت لاحق، الجمعة.

33 وفاة بين 20 ألف مسن تلقوا اللقاح في النرويج
وسجّلت النرويج على وجه الخصوص 33 وفاة في أوساط 20 ألف مقيم في دور رعاية المسنين كانوا تلقوا أول جرعة من لقاح «فايزر- بايونتيك». وازداد القلق مع صدور تقارير مشابهة من عدة دول بينها فرنسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والسويد.

ولم تشر أوسلو في وقت سابق هذا الشهر إلى وجود صلة مباشرة بين الوفيات واللقاح، لكنها أوصت الأطباء بأخذ الحالة الصحية بالمجمل للفئات الأكثر ضعفًا في الاعتبار قبل التحصين.

وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية أنه «نظرًا للمخاوف الصادرة من النرويج»، فإنها راجعت التقارير بشأن وفاة أشخاص من أي عمر كان بعد تلقيهم اللقاح، وأضافت أنه «في عديد الحالات المرتبطة بأشخاص تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، بدا  تطور (عدة) أمراض يعانون منها أساسًا التفسير المنطقي للوفاة».

وأشارت إلى أن الاختبارات السريرية للقاح «فايزر» شملت في الأساس أشخاصا من عمر 75 عامًا فما فوق، لكنها حضت الشركة على مواصلة «مراجعة جميع التقارير بشأن الأعراض الجانبية المشتبهة التي قد تنجم عنها الوفاة بشكل معمّق».

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