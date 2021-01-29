شكوك حول فعالية لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن.. ونسخة «كورونا» الجنوب أفريقية تصل أميركا

قارورة لقاح شركة «أسترازينيكا» الذي تنتجه بالتعاون مع جامعة أكسفورد. (أ ف ب)

أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح، الخميس، بعدم تطعيم من تتجاوز أعمارهم 65 عامًا بلقاح «أسترازينيكا»، ما أثار خشية في خضم زيادة تفشي «كوفيد-19» في أوروبا، ورصد الولايات المتحدة أول إصابات على أراضيها بنسخة الفيروس المتحورة الجنوب أفريقية.

وخرج فريق من خبراء منظمة الصحة الدولية، الخميس، من الحجر الصحي في ووهان في الصين لبدء تحقيق ميداني حول منشأ «كوفيد-19»، في وقت طالبت واشنطن بتحقيق «واضح ومعمق» حول مصادر المرض الذي يواصل تفشيه في العالم، فيما دانت الصين ذلك باعتباره «تدخلًا سياسيًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتزايد حصيلة الوباء يوميًا، مع عدد وفيات عالمي قياسي جديد سُجِّل، الأربعاء، وبلغ أكثر من 18 ألفًا. وفي المجمل، تسبب الوباء بوفاة ما لا يقلّ عن2.17 مليون شخص، وأصاب أكثر من 100.8 مليون شخص منذ أواخر ديسمبر 2019، وفق حصيلة أعدّتها «فرانس برس»، الخميس.

وحسب منظمة الصحة العالمية، لا تكفّ النسخ المتحوّرة الجديدة من الفيروس عن الانتشار: فالنسخة البريطانية أصبحت منتشرة في 70 دولة، فيما رصدت النسخة الجنوب أفريقية في 31 دولة.

توصية ألمانية بعدم استخدام لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن

تُعلّق الآمال على اللقاحات، لكن توجد تساؤلات حول فعاليتها ضد نسخ «كوفيد-19» المتحورة. ويشتبه العلماء في أن النسخ البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية أكثر عدوى.

وأكد مخبرا «فايزر» و«بايونتيك»، الخميس، أن لقاحهما يحافظ على فعاليته ضد النسختين البريطانية والجنوب أفريقية. من ناحيتها، أعلنت شركة «موديرنا» أن لقاحها فعال ضد النسخة البريطانية، لكنه أقل فعالية ضد النسخة الجنوب أفريقية.

أمّا لقاح «أسترازينيكا»، فقد صدرت توصية من الخبراء الألمان بشأنه قبيل إعلان وكالة الأدوية الأوروبية قرارها، الجمعة، حول ترخيص استعماله في الاتحاد الأوروبي.

وقالت اللجنة الألمانية للتلقيح، في وثيقة اطلعت عليها «فرانس برس»، إنه نظرًا إلى عدم وجود دليل على فعاليته لكبار السن، «يوصى حاليًا باستعمال لقاح استرازينيكا كوفيد-19 فقط للأشخاص الذي تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما»، وأضافت أن «المعطيات المتوفرة حاليًا غير كافية لتقييم فعالية اللقاح لمن يتجاوز سنهم 65 عاما».

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ورد «أسترازينيكا» على لسان الناطق باسمه الذي أكد أن «أحدث التحاليل (...) يؤكد فعالية اللقاح لدى مجموعة تتجاوز 65 عامًا»، وينتظر وصول لقاح «أسترازينيكا» إلى الاتحاد الأوروبي لتسريع حملات التلقيح عبر ضخ ملايين الجرعات الإضافية لجرعات لقاحي «فايرز-بايونتيك» و«موديرنا» المستعملين في القارة.

وفي حال اقتصر التطعيم باللقاح على مَن تقلّ أعمارهم عن 65 عاما، فإن ذلك سيجبر معظم الحكومات الأوروبية على إعادة النظر في استراتيجيتها التي تركّز على التطعيم ذي الأولوية للمسنين.

وتشكو الدول الأوروبية بطء إنتاج اللقاحات التي طُوّرت في وقت قياسي. مع ذلك، يُستعمل 70% من الجرعات المنتجة حاليا في الدول الغنية (أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج العربية).

تزامنًا، تلقّى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، ليُدشّن بذلك الحملة الوطنية للتلقيح. وتبدأ الجزائر المجاورة حملة التطعيم السبت بلقاح «سبوتنيك-في» الروسي.

منظمة الصحة تحث أوروبا على «مواصلة اليقظة»

في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررًا من الفيروس في العالم مع أكثر من 429 ألفً و202 وفاة و25 مليونا و598 ألفا و359 إصابة، اكتُشِفت أوّل حالتي إصابة بالنسخة المتحورة الجنوب أفريقية، في ولاية كارولينا الجنوبية. ولم تثبت سلطات هذه الولاية الواقعة في جنوب البلاد أي صلة بين المصابين، ولم تحدد أي رحلة سفر يُحتمل أن تكون قد تسببت فيهما.

في أوروبا، حثت منظمة الصحة العالمية الخميس على عدم «عدم تخفيف مستوى اليقظة». وتدرس بعض البلدان تشديد القيود، مثل ألمانيا، التي تعتزم فرض تخفيض كبير في الحركة الجوية مع المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا والبرتغال، وهي الدول التي تعتبرها الأكثر تضررًا من النسخ المتحورة.

سجلت البرتغال، حيث يسبب الفيروس ضغطًا «هائلًا» على المستشفيات، رقمًا قياسيًا جديدًا للوفيات الخميس بلغ 303 وفيات إضافية خلال 24 ساعة. وحظرت لشبونة التنقل غير الضروري إلى الخارج.

في المملكة المتحدة، أول دولة أوروبية تتجاوز عتبة 100 ألف وفاة، لا يزال الضغط على النظام الصحي قويًا. وقررت السلطات البريطانية غلق حدود البلاد أمام الأشخاص الوافدين من الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، لمنع وصول النسخة المتحورة الجنوب أفريقية.

في فرنسا، سيتخذ البرلمان قرارًا الأسبوع المقبل بشأن القيود الجديدة التي قد يكشف عنها الرئيس ماكرون نهاية هذا الأسبوع أو الاثنين.

حجز بعض وثائق وبيانات «أسترازينيكا»

يواجه مختبر «أسترازينيكا» البريطاني منذ أيام توترًا مع الاتحاد الأوروبي بسبب إعلانه تأخّر جدول تسليم اللقاحات. وقال المختبر الأسبوع الماضي، إن تراجعًا في إنتاج أحد مصانعه في أوروبا سيؤدي إلى تسليم الاتحاد الأوروبي «ربع» الجرعات المتفق عليها خلال الربع الأول من العام.

لكنّ بروكسل التي طلبت مسبقا ما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، غير مقتنعة بتبريرات المختبر، وقد طلبت تفتيش مصنع تابع للمختبر في بلجيكا.

وقال ناطق باسم الوكالة الفدرالية البلجيكية للأدوية والمنتجات الصحية، لـ«فرانس برس» مساء الخميس، إن التفتيش جرى وأنه تم حجز «بعض الوثائق والبيانات» وهي «قيد الفحص».