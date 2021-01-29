بدء تحقيق خبراء منظمة الصحة بشأن مصدر «كورونا» في ووهان

أعضاء في فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان، 29 يناير 2021، (ا ف ب)

التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسؤولين صينيين اليوم الجمعة، قبل أولى الزيارات الميدانية إلى ووهان، في إطار التحقيق بشأن فيروس كورونا المستجد، التي ستشمل سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.

ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر، بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع، ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيزور الفريق مستشفيات، وسيلتقي علماء وبعض العاملين في خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس، الذي لم يكن معروفا حينها ليفتك لاحقا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.

وأفادت منظمة الصحة في تغريدة أمس الخميس أن «الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق ومختبر بالمدينة»، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

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ويعتقد أن سوق هوانان الذي لا يزال مقفلا كان أول موقع تكتشف فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد.

وأما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرارا على نظرية أنها كانت مصدر الفيروس.