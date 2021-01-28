طهران ترفض دعوة أميركية للعودة أولا للاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 07:43 مساء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية: الإنترنت).

رفضت إيران الخميس دعوة الولايات المتحدة لها إلى العودة أولاً للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مؤكدةً أنها لم تتخذ إلا «تدابير علاجية» منذ الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء نيتها العودة إلى الاتفاق الذي بات مهدداً منذ أن انسحب منه دونالد ترامب في 2018، وفق «فرانس برس».

لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي صدر الإعلان على لسانه، أوضح أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران وعدة قوى كبرى، إلا إذا أوفت طهران مجدداً بكل التزاماتها بموجبه.

رفض إيراني
ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس المطلب الأميركي في تغريدة، كتب فيها: «عرض وقائع للوزير بلينكن: الولايات المتحدة انتهكت خطة العمل المشتركة الشاملة»، الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق، فرضت عقوبات «منعت وصول الغذاء والدواء الى الإيرانيين» و«عاقبت الالتزام» بقرار صادر عن مجلس الأمن يؤيد الاتفاق. وتابع ظريف «الآن، من عليه اتخاذ الخطوة الأولى؟ لا تنسوا فشل ترامب الذريع»، مؤكداً أن إيران «التزمت بخطة العمل المشتركة الشاملة» ولم تتخذ إلا «تدابير علاجية متوقعة».

ضربة قوية
وتعرض الاتفاق لضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في 2018، وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ضمن سياسة «الضغوط القصوى» التي انتهجتها إدارته. وتوقفت إيران منذ 2019 عن احترام غالبية التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الذي تضمن وعوداً بتخفيف الضغط الاقتصادي عنها مقابل حدّها من برنامجها النووي.

وأعلنت إيران في 4 يناير أنها بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهذا أعلى بكثير من نسبة 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق، وأدنى بكثير من النسبة التي تسمح بتطوير قنبلة ذرية. وطلبت إيران من واشنطن رفعاً «غير مشروط» للعقوبات التي فرضها ترامب من أجل إنقاذ الاتفاق النووي. وقال إنها ستعود للامتثال التام للاتفاق إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها بموجبه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضواحي الموصل ملاذ لسكان مدينتها القديمة المدمرة
عربى
6 شخصيات تتنافس على كرسي اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
صالح صولة يعلن ترشحه لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
لوحة لبوتيتشيلي بـ80 مليون دولار تعرض في مزاد
ثقافة وفن
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
أسترالي ينجح في تحرير نفسه من فكي تمساح
منوعات
البابا فرنسيس يلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق
دولى
«العفو الدولية» تندّد باستخدام لبنان أسلحة فرنسية لـ«قمع» تظاهرات سلمية
عربى
«فايزر» و«بايونتيك» تؤكدان «فعالية» لقاحهما ضد نسختي «كورونا» البريطانية والجنوب...
دولى
إدارة بايدن تعلن عن تغيير في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
«فيسبوك» يتوقف عن توصية مستخدميه بالانضمام إلى مجموعات سياسية
دولى
حصيلة وفيات يومية قياسية في العالم.. وكورونا المتحور يواصل تفشيه
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيانات رسمية: ارتفاع أسعار أكثر من نصف السلع الأساسية في طرابلس خلال 2020