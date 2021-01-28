منظمة الصحة: من المبكر جدا تخفيف تدابير مواجهة «كورونا» في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 01:52 مساء
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 فبراير 2020. (أ ف ب)

اعتبرت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، أنه «من المبكر جدا تخفيف» التدابير الصحية في أوروبا رغم تراجع عدد الإصابات في عدد كبير من الدول.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن «30 دولة (من أصل 53 في المنطقة) شهدت تراجعًا كبيرًا لمعدل الإصابة التراكمي على مدى 14 يومًا (...) رغم أن معدلات العدوى في كل أنحاء أوروبا لا تزال مرتفعة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «هذا الأمر له تداعيات على أنظمة الصحة، ويضع خدمات الرعاية أمام اختبار صعب، وبالتالي من المبكر جدا تخفيف» التدابير الصحية.

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