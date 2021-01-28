بكين ترفض التحذير الأميركي حول بعثة منظمة الصحة العالمية

علما أميركا والصين. (الإنترنت)

رفضت بكين، الخميس، التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة بشأن مهمة بعثة منظمة الصحة العالمية في الصين، واتهمت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن بالسعي «لتسييس» هذا التحقيق المعني بتتبع منشأ فيروس «كورونا المستجد».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، للصحفيين إن الصين تأمل بأن تتمكن الولايات المتحدة من «احترام الوقائع والعلم، احترام العمل الشاق لفريق الخبراء (...) التابع لمنظمة الصحة العالمية» والسماح لهم بالعمل «بعيدا عن التدخل السياسي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن واشنطن «ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه».