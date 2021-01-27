تبون يطمئن على الرئيس التونسي بعد نبأ محاولة تسميمه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 08:49 مساء

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، هذا المساء مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد للاطمئنان على وضعه، بعد نبأ محاولة تسميمه.

وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن تبون «حمد الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد، بعد أن طمأنه على صحته».

وقالت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.

 وأكدت وسائل إعلام تونسية أنه يتم حاليا إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.

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