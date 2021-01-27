المغرب تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينية المضاد لكورونا

سيارة إسعاف بالمغرب. (الإنترنت)

تسلمت المغرب، الأربعاء، نصف مليون جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية للوقاية من فيروس كورونا، مع استعداد البلاد لتصبح أول دولة أفريقية تبدأ حملة تطعيم وطنية ضد الفيروس.

وهذه ثاني شحنة لقاحات تصل المغرب بعد تسلمها مليوني جرعة من لقاح أسترا زينيكا من صنع معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، وفق «رويترز».

اتفاق مع سينوفارم

وأعلنت الحكومة أنها ستبدأ بتطعيم العاملين في مجال الصحة والأمن والتدريس هذا الأسبوع وأطلقت موقعا إلكترونيا ليسجل الآخرون أسماءهم للحصول على اللقاح. ووقعت المملكة اتفاقا مع سينوفارم في أغسطس يتضمن إجراء تجارب سريرية في المغرب إضافة إلى إعلان خطط لإقامة مصنع للإنتاج.

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وبحث العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الصيني أيضا التعاون في مجال اللقاحات، وفي سبتمبر وقعت المغرب اتفاقا لشراء لقاح أسترا زينيكا. ويعتزم المغرب تطعيم 25 مليون نسمة، أي 80 بالمئة من سكانه، في غضون ثلاثة أشهر.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة إن قدرة المغرب على إطلاق برنامج وطني واسع النطاق تعتمد على تدفق ثابت للإمدادات في ظل تزايد المنافسة العالمية على جرعات اللقاحات. وارتفع إجمالي الإصابات في المغرب يوم الثلاثاء إلى 467493، وبلغ مجمل الوفيات 8187.