محامي ترامب يواجه عقوبة من موقع «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 02:30 مساء
دونالد ترامب مع محاميه رودي جولياني (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن موقع «يوتيوب» أنه أوقف مشاركة رودي جولياني محامي دونالد ترامب في البرنامج الذي يسمح بتحقيق الدخل من خلال مقاطع الفيديو لخرقه مرارا قواعد المنصة بشأن التضليل الإعلامي حول الانتخابات الأميركية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكدت منصة تشارك مقاطع الفيديو التابعة لمجموعة «غوغل» لوكالة «فرانس برس» أنه جرى تعليق قناة رودي جولياني موقتا من برنامج «شركاء»، وبذلك لم يعد بإمكان المحامي الوصول إلى ميزات معينة ولم يعد يتلقى دخلا من مبيعات الإعلانات التي تبث قبل بدء تشغيل الفيديو.

فقد غذّى رئيس بلدية نيويورك السابق نظريات المؤامرة التي يدعمها العديد من المقربين من دونالد ترامب بأن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها لصالح جو بايدن، وأكد رودي جولياني في برنامجه على يوتيوب أن الآلات الانتخابية التابعة لشركة «دومينيون فوتينغ سيستمز كوربوريشن» ساهمت في «سرقة الانتخابات» من الرئيس الجمهوري السابق.

وقد أقامت الشركة دعوى قضائية الإثنين على جولياني بتهمة التشهير وطالبت بتعويض مقداره 1,3 مليار دولار للإضرار بسمعتها وتعريض موظفيها للخطر، واتخذ موقع «يوتيوب» مثل العديد من الشبكات الاجتماعية الرئيسية الأخرى، خطوات إضافية لحماية نزاهة العمليات الديمقراطية، مثل إزالة المحتوى الذي يشير إلى وجود عمليات تزوير أو مشكلات فنية ساهمت في تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأوضح الموقع أن القنوات التي جرت إزالتها من البرنامج الذي يسمح بتحقيق الدخل، يمكنها استئناف نشاطها أو إعادة إرسال طلب جديد في غضون 30 يوما، شرط أن تكون قد حلت المشكلات المعنية.

وجولياني (76 عاما) مهدد أيضا بالاستبعاد من نقابة المحامين في نيويورك، وتعرض «يوتيوب» أخيرا لانتقادات بسبب تردده في حظر حسابات دونالد ترامب، كما فعل «تويتر» و«فيسبوك» عقب أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول، فقد حظرت المنصة ببساطة نشر مقاطع فيديو جديدة على القناة الرسمية للرئيس السابق.

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